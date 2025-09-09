Vidikovac nad Litomyšlom zamišljen je kao objekt koji se može, ako bude potrebno, lako ukloniti, bez ostavljanja trajnih posljedica na okoliš

Litomyšl, mali češki grad u pokrajini Pardubice – čiji su dvorac i kompleks palače posljednjih 25 godina pod zaštitom UNESCO-a – tražio je arhitektonsko rješenje kojim će potaknuti svoje stanovnike i izletnike da češće provode vrijeme u prirodi.

Rezultat je projekt ‘Vyhlídka nad Litomyšlí’ ili ‘Vidikovac nad Litomyšlom’, realiziran kao dio inicijative povezivanja građana s okolišem kroz arhitektonske intervencije u prigradskoj zoni.

Odabrana lokacija je na sjeverozapadnom rubu Litomyšla; s tog mjesta pruža se impresivan pogled na gradsku panoramu i njegove glavne simbole. “Uvečer je ovo mjesto čarobno osvijetljeno suncem sa zapada. Naš je cilj bio pojačati šarm ovog mjesta s vidikovcem, kako bi ljudi mogli vidjeti grad iz druge perspektive”, opisuju autori projekta – studio atelier-r iz obližnjeg Olomouca, a o kojem smo svojedobno pisali kroz njihov impresivan projekt rekonstrukcije zapuštene crkve.

Konstrukcija je trebala biti reverzibilna

Glavni arhitekt i voditelj ureda Miroslav Pospíšil u ovom je slučaju sa svojim suradnicima došao do rješenja koje odgovara na nekoliko ključnih zahtjeva investitora. Prije svega – financijsko ograničenje i ekološka održivost projekta. Naglasak je bio i na reverzibilnosti konstrukcije, što znači da bi – ukoliko to bude potrebno – mjesto moglo biti vraćeno u prvobitno stanje bez trajnog utjecaja na okoliš.

Kroz koncept projekta prožima se, opisuju arhitekti, filozofija današnjice: globalizacija, transport koji dominira u svakodnevnom životu te ekologija kao nužni balans ova dva trenda. Rješenje su stoga pronašli u kontejnerima.

“Brodski kontejner zadovoljava sve gore navedene uvjete. Putuje po cijelom svijetu, prevozeći robu. Ponovnim korištenjem starih kontejnera možemo uštedjeti prirodne i energetske resurse. Otapanjem jednog brodskog kontejnera od šest metara, kako bi se dobila nova sirovina, troši se do 8 MWh energije”, objašnjavaju.

Dva povezana brodska kontejnera

Konstrukcija vidikovca sastoji se od dva povezana brodska kontejnera duljine 13,7 metara, kupljena kao odbačena, otpisana roba. Jedan je kontejner postavljen okomito i stabiliziran konstrukcijom od zatvorenih čeličnih profila koja drži i čelično stubište. Segment horizontalno položenog kontejnera, izrezan sa strane okrenute prema stazi, nasađen je na gornji završetak vertikalnog kontejnera, čime je povećana visina vidikovca. Stubište ima čelične nosače s metalnim stubama i platformama za sjedenje s kojih se pruža pogled u svim smjerovima.

“Kontejneri su izrađeni od COR-TEN čelika, otpornog na koroziju i vremenske uvjete. Kako bi se sačuvala njihova autentičnost, kontejneri su ostavljeni u izvornom, prirodno hrđavom stanju, bez čišćenja i bojanja. Premazi su naneseni samo na novo dodane čelične ojačane dijelove kako bi ih se zaštitil0”, opisuju arhitekti.

Gromobran koji je izradio kipar

Objekt ima još jedan specifičan detalj: gromobran koji je zapravo umjetničko djelo. Dizajnirao ga je i izradio lokalni kipar Jan Dostál te ga nazvao Mikado.

Vidikovac je vrlo brzo sam po sebi postao ciljna točka, a nova gradska atrakcija na kraju je koštala 61.500 eura.

