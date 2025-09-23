Pogled u kućice mladih arhitekata, izgrađene na jednom od ljepših festivala arhitekture

Kroz osam intenzivnih dana, na terenima bivše tvornice u gradiću Česká Kamenice, sudionici su pod vodstvom priznatih arhitektonskih studija i mentora iz različitih zemalja, dizajnirali i gradili eksperimentalne drvene kućice i instalacije

Ovo ljeto održan je još jedan Cabin Fever; međunarodna ljetna škola i festival arhitekture, koji je od 23. do 31. srpnja 2025. okupio studente i arhitekte iz cijelog svijeta u gradiću Česká Kamenice, na sjeveru Češke, na lokaciji nekadašnje tvornice tekstila. Organizator je poznati mađarski studio Hello Wood, inače višestruko nagrađivan arhitektonski ured i edukacijska platforma s fokusom na održivu gradnju, rad s drvom i stvaranje zajedničkih prostora kroz praktično “learning by doing” iskustvo. Specijalizirani su za dizajn, gradnju i razvoj drvenih kućica, velikih objekata te zajedničkih instalacija i edukativnih projekata.

Tema ovogodišnjeg festivala bila je ‘Quality Time – Connection to Each Other’ (Kvalitetno vrijeme, povezivanje jednih s drugima). Cijeli program je bio posvećen pronalaženju načina kako prostori — kroz svjetlo, oblik, materijal, suradnju i gotovo ritualnu prisutnost — mogu povezivati ljude, usporiti svakodnevnicu, te potaknuti promišljanje o arhitekturi kao društvenoj vrijednosti.

Cabin Fever Foto: BoysPlayNice

Kroz osam intenzivnih dana, na terenima bivše tvornice, sudionici su pod vodstvom priznatih arhitektonskih studija i mentora iz različitih zemalja, dizajnirali i gradili eksperimentalne drvene kućice i instalacije. Festival, kojem je glavni pokrovitelj VELUX, osim radionica nudio je predavanja, večernje programe, zajedničke obroke i sve ono što gradnju čini društvenim iskustvom. U nastavku donosimo realizirane projekte, odnosno kućice.

Eclosion; dizajneri Dorottya Kiss (Mađarska) i Matthew McArthur (Kanada)

Eclosion nudi iskustvo povezivanja s unutrašnjim prostorima i dalekim krajolicima. Inspiraciju crpi iz slojevitih povijesti lokacije (tkalački zanat, zrakoplovna industrija, biologija pauka) te stvara paviljon u kojem su ljudi i mjesto doslovno “utkani” u novu zajedničku memoriju. Prostor je zamišljen kao tekstilna tkanina – svaki posjetitelj postaje dio promjenjive strukture i izlazi iz nje transformiran.

Eclosion Foto: BoysPlayNice

Eclosion Foto: BoysPlayNice

Eclosion Foto: BoysPlayNice

Autori i graditelji instalaciije Eclosion Foto: BoysPlayNice

The Chicken; Mjölk architekti (Češka)

Ova zaigrana, skulpturalna kabina reinterpretira “pilića” kao sklonište i točku za promatranje prirode. Unutar “vrata” nalaze se reflektirajuće površine za ležanje i promatranje krošnji i ptičjeg života. Eksterijer prekriven mahovinom službeno je i dom insektima, spajajući arhitekturu i ekosustav šume. Kabinu su osmislili i realizirali Jan Mach i Igor Nesterov iz ureda Mjölk architekti, uz grupu mladih graditelja iz Češke, Italije, Francuske i Mađarske.

Kućica The Chicken Foto: BoysPlayNice

The Chicken Foto: BoysPlayNice

The Chicken Foto: BoysPlayNice

Autori i graditelji kućice The Chicken Foto: BoysPlayNice

The Splinter; Entropic (Španjolska)

Splinter izgleda poput izduženog komadića šumske grane, stoji uspravno i ističe se u šumskom ambijentu. Eksterijer je oštar i neobičan, no unutrašnjost nudi toplo, zajedničko mjesto za okupljanje, razgovor, druženje i odmor. Cilj je bio stvaranje skloništa u kojem se balansira privatnost i zajedništvo, povezujući sirovu ljepotu šume s ugodnom atmosferom interijera. Voditelji: Geoffrey Ebere, Magdalena Mráz, Jan Dobeš, graditelji iz više zemalja.

Kućica The Splinter Foto: BoysPlayNice

The Splinter Foto: BoysPlayNice

The Splinter Foto: BoysPlayNice

Autori i graditelji kućice The Splinter Foto: BoysPlayNice

Živa; Arthur Mamou-Mani (Velika Britanija)

Živa je zamišljena kao filozofsko “sjeme” festivala; organska podloga za edukaciju i rast, s geometrijski razrađenim oblikom i mahovinskim okolišem. Kabina istovremeno poziva na kontemplaciju i suradnju, pretvarajući se u učionicu-utočište među krošnjama. Dizajner je Arthur Mamou-Mani, a gradnju i radionicu vodili su Giovanni Panico, Rae Woods, uz mladi, internacionalni tim.

Kućica Živa Foto: BoysPlayNice

Živa Foto: BoysPlayNice

Živa Foto: BoysPlayNice

Autori i graditelji kućice Živa Foto: BoysPlayNice

Loom; Zak Underwood (Velika Britanija)

Loom je arhitektonska posveta tradiciji tekstilne industrije lokacije. Konstruktivne drvene grede i stupovi evociraju tkalački stroj, dok rastegnute tekstilne niti nude platformu za opuštanje, sjedenje i gledanje u prošlost ili budućnost. Instalacija postaje “sklonište uspomena” na obroncima stare tvornice. Kabinu je izradio tim predvođen Zakom Underwoodom.

Loom Foto: BoysPlayNice

Foto: BoysPlayNice

Loom Foto: BoysPlayNice